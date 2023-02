Clash au PSG : La folle réponse de Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté depuis le début de l'année 2023, Neymar peine à convaincre et à retrouver son meilleur niveau. A tel point que des tensions ont éclaté dans le vestiaire entre le numéro 10 brésilien et Luis Campos. Et Neymar aurait lâché une grosse réponse au conseilleur sportif du PSG.

Après une première partie de saison impressionnante, Neymar cale depuis le début de l'année 2023. Toujours handicapé par sa blessure à la cheville subie durant la Coupe du monde, le Brésilien s'est plus gravement blessé contre le LOSC dimanche. Mais avant cela, Neymar n'avait guère brillé avec le PSG.

Campos-Neymar, le clash

Et cela avait même conduit à un gros clash avec Luis Campos. En effet, après la défaite sur la pelouse de l'AS Monaco (1-3), le conseiller sportif du PSG était descendu dans les vestiaires afin d'afficher sa colère, s'en prenant notamment à Neymar. Ce qui n'a pas du tout plu à l'ancien du Barça qui n'a pas manqué de le faire savoir.

«Ce n’est pas à toi de me parler, ce n’est pas toi mon coach»