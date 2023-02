Crise au PSG : Un clash inévitable avec le Qatar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça commence à sentir le roussi pour Luis Campos au PSG. Fragilisé suite à un recrutement loin d'être au niveau espéré, le Portugais serait dans le collimateur du Qatar, et notamment de Nasser Al-Khelaïfi. Sa relation avec son président se serait détériorée ces dernières semaines. Un départ à la fin de la saison ne serait pas écarté.

Arrivé au PSG l'été dernier, Luis Campos incarnait le renouveau du projet parisien. Mais les mois ont passé et le soufflet est retombé. Chargé du recrutement, le conseiller sportif du PSG a enchaîné les désillusions sur le mercato ces derniers mois.





Un départ de Campos dans les tuyaux ?

Critiqué en interne, Luis Campos serait vite passé à autre chose et se projette déjà sur le prochain mercato estival. Mais il est peut-être déjà trop tard pour le dirigeant parisien. Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien responsable de l'AS Monaco et du LOSC ne serait plus en odeur de sainteté au PSG et aurait des chances de quitter la capitale dans les prochains mois.

La situation se tend entre Al-Khelaïfi et Campos