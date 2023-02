Le PSG a pris cher, «j’ai dit qu’on allait les tuer»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a près d’un an, le PSG tombait en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Pourtant, Paris avait fait le plus dur en remportant le match aller et en ouvrant le score à Madrid. Luka Modric, lui, était persuadé que son équipe se qualifierait. Le milieu croate l’avait même confié à Dani Carvajal dès le match aller.

Mal engagé sur ce huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG va devoir batailler à l’Allianz Arena pour ne pas vivre la même désillusion que la saison passée. Malgré une victoire 1-0 à l’aller et l’ouverture du score de Kylian Mbappé, le PSG était tombé dès les huitièmes face au Real Madrid, porté par un Karim Benzema XXL. Luka Modric, passeur sur le second but, n’avait pas été maladroit non plus.

Luka Modric savait que le Real Madrid se qualifierait

Avant d’affronter Liverpool ce mardi, le numéro 10 du Real Madrid est revenu sur le match contre le PSG. « A l'aller, je me souviens que l'entraîneur avait décidé de me remplacer. J'étais assis sur le banc et, avant que le PSG ouvre le score, j'avais dit à (Dani) Carvajal, assis à côté de moi, qu'on allait les tuer au retour. Je savais qu'au Bernabeu, nous devions ouvrir plus le jeu pour montrer notre qualité offensive », a lâché le Ballon d’Or 2018 dans des propos relayés par Eurosport .

«Les critiques disaient que nous étions morts»