L'OM prend une énorme décision à 7M€

Prêté par Manchester United l'été dernier, Eric Bailly avait connu un début de saison prometteur à l'OM avant de se blesser. Eloigné des terrains pendant plusieurs semaines avant d'être suspendu sept matches, l'Ivoirien n'a visiblement pas suffisamment convaincu les Marseillais qui ne devraient pas lever son option d'achat estimée à 7M€.

L'été dernier, l'OM avait largement remodelé son arrière garde, notamment en obtenant le prêt d'Eric Bailly en provenance de Manchester United. Fort d'une grande expérience, l'Ivoirien a d'ailleurs réussi des débuts intéressants à Marseille avant de se blesser.

L'OM ne devrait pas lever l'option d'achat de Bailly

Et s'il devrait être aligner contre le PSG, c'est essentiellement du aux absences de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Entre ses blessures et sa longues suspensions, Eric Bailly a peu joué cette saison. A tel point que L'EQUIPE confirme que les chances de voir l'OM lever son option d'achat estimée à 7M€ sont désormais très minces. Présent en conférence de presse ces dernières jours, l'Ivoirien se confiait d'ailleurs sur ses galères.

«J'ai passé des moments compliqués»