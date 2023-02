Mbappé se prend un énorme coup de pression en direct, il va halluciner

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d'enflammer les médias espagnols. Alors que le contrat de la star parisienne pourrait prendre fin en juin 2024, certains journalistes rêvent de son arrivée au Real Madrid l'année prochaine. Mais pour l'ancien de la Casa Blanca, Guti, l'international français va devoir se tenir à carreau.

L'Espagne n'a pas totalement digéré le choix de Kylian Mbappé. Alors que son arrivée au Real Madrid était annoncée par l'ensemble des médias ibériques, le joueur a, finalement, fait le choix de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, plus une année en option.

▶️ Mercato : Paris doit déjà renégocier avec Mbappé pic.twitter.com/NMz4nv2yDg — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

L'Espagne imagine une arrivée au Real Madrid en 2024

Pas de quoi calmer la presse espagnole, qui continue d'annoncer le transfert de Mbappé et son arrivée prochaine au Real Madrid. Mais ancien membre de la Casa Blanca , Guti a tenu à envoyer un avertissement à la star française.

Le coup de pression de Guti