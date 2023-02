PSG : Après Messi, Kylian Mbappé reçoit un appel du pied à l'étranger

La rédaction

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain. Si le PSG souhaite prolonger le septuple Ballon d’Or, le FC Barcelone rêve également de rapatrier en Catalogne son ancien numéro 10. Si Xavi a déjà fait un appel du pied à la Pulga, un jeune joueur du Barça en a également fait un à...Kylian Mbappé

Élément central du PSG, Kylian Mbappé a toujours été assimilé à une seule grosse rumeur de transfert, à savoir celle l’envoyant systématiquement au Real Madrid, comme si son destin était déjà tracé. Pour le moment, le prodige de Bondy s’éclate en France, lui dont le contrat se termine en juin 2024. Si l’avenir du numéro 7 parisien semble destiner à s’écrire à Madrid, un joueur du FC Barcelone aimerait avoir Kylian Mbappé dans son équipe.

Mbappé au Barça...

Dans une vidéo relayée par le compte Barça Universal , le jeune Pablo Torre (19 ans), relevait un défi dans lequel ce dernier devait répondre à des questions liées au football. À la question : « Quel joueur d’une équipe rivale aimerais-tu avoir dans ton équipe ? » , Pablo Torre a répondu : « (Kylian) Mbappé » .

... avec Messi ?