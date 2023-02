Guerre en Ukraine : Au coeur de la polémique, un joueur de l’OM s’explique

Thibault Morlain

Alors que ça fait maintenant plus d’un an que la guerre entre l’Ukraine et la Russie a débuté, Ruslan Malinovskyi s’est dernièrement retrouvé au coeur d’une polémique. En effet, l’Ukrainien de l’OM a notamment été pointé du doigt pour avoir salué Aleksandr Golovin, l’international russe de l’AS Monaco. Suite à cette affaire, Malinovskyi s’est expliqué.

Arrivé à l’OM durant le mercato hivernal, Ruslan Malinovskyi n’aura pas mis longtemps avant de déclencher une polémique. En effet, en Ukraine, il s’est retrouvé au centre des critiques après avoir salué Aleksandr Golovin. Un geste qui n’est pas passé quand on connait le contexte actuel entre l’Ukraine et la Russie, les deux pays étant en guerre.

«Ça a tout tué», l’OM l’a échappé belle sur le mercato https://t.co/XxSVVYK4rJ pic.twitter.com/1Qi7hYb7vj — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Nous on est ici, tu n’as pas le droit de faire ça »

Ce samedi, pour La Provence , Ruslan Malinovskyi est revenu sur cette polémique avec Aleksandr Golovin. Le joueur de l’OM a alors expliqué : « Il va y avoir les Jeux Olympiques en France l’année prochaine, si tu représentes ta nation, tu la représentes entièrement, tu ne peux pas dire : « Je joue pour ce pays, mais il y a un problème ça ne me regarde pas ». Il y a beaucoup de sportifs en Russie qui pensent et disent que la guerre n’est pas un problème pour eux et que la Russie doit prendre l’Ukraine. De l’autre côté, il y a beaucoup d’athlètes qui ont pris les armes et sont morts. Plein de gens que je connais m’ont écrit : « Nous on est ici, tu n’as pas le droit de faire ça, il y a la télé, ce n’est pas bien. Mea culpa, je me suis excusé ».

« Il faut que nous restions forts et unis »