PSG : Messi sur le départ, les révélations de la presse espagnole

Les avis divergent dans le dossier Lionel Messi. Certains annoncent une possible prolongation au PSG, d'autres évoquent un possible retour au FC Barcelone. C'est le cas de la presse espagnole, qui évoque des discussions entre l'entourage du joueur et la direction catalane. Selon elle, de nombreux indices laissent penser à un départ en Catalogne. Les voici.

La presse argentine se veut rassurante. Selon TYC Sports , des proches de Lionel Messi continuent d'évoquer une probable prolongation au PSG. Mais la presse espagnole livre une tout autre version. Il y a quelques jours, le journaliste Gérard Romero avait annoncé son départ en fin de saison. Une version corroborée par Mundo Deportivo.

Un retour au Barça dans les tuyaux ?

Le quotidien espagnol évoque un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Près de deux après sa séparation douloureuse, l'international argentin serait prêt à renouer le contact avec la formation catalane. Il y a quelques jours, son père avait fait un premier pas en rencontrant Joan Laporta, président de la formation blaugrana.

La presse espagnole sème des indices