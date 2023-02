Mercato : Messi met la pression au PSG, que doit faire le Qatar ?

La rédaction

Le feuilleton Lionel Messi met le feu à l’actualité mercato du PSG. En parallèle, le FC Barcelone et l’Inter Miami y ont ajouté leurs grains de sel cette semaine. De son côté, le Paris Saint-Germain sortirait le grand jeu avec un contrat à la Mbappé selon Le Parisien, mais Messi attendrait le Bayern Munich avant de décider. Selon vous, que doit faire le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Lionel Messi se trouve à un tournant de sa carrière. Après avoir remporté la Copa America et la Coupe du monde l’espace d’une année et demie, l’attaquant du PSG soufflera sa 36ème bougie le 24 juin prochain, une petite semaine avant l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier, les dirigeants du club de la capitale continuent les discussions avec le clan Messi pour rallonger son séjour initié en 2021 dans la capitale.

Ça discute d’un contrat à la Mbappé pour Messi au PSG

Cependant, il semblerait que Lionel Messi et son entourage fassent traîner les négociations avec le PSG. Le Parisien a expliqué vendredi que l’objectif de l’Argentin serait d’attendre le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain avant de définitivement trancher sur son avenir au PSG. En cas de nouvelle élimination prématurée en C1, Messi pourrait décider d’aller voir ailleurs. Une source proche du dossier a même affirmé au Parisien que les discussions avec le PSG tournent autour d’un contrat à la Kylian Mbappé. « On parle d’un contrat énorme, comme celui de Mbappé. Chaque partie défend ses intérêts et c’est normal ».

Le Barça et l’Inter Miami ont abattu leur joker pour Messi