«On parle d’un contrat énorme» : Après Mbappé, le PSG prépare une folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG envisage, toujours, de prolonger le contrat de Lionel Messi. Mais selon les derniers retours, les négociations seraient complexes et la concurrence devient de plus en plus présente dans ce dossier. Pour éloigner la menace FC Barcelone ou Inter Miami, le club de la capitale est prêt à mettre la main à la poche.

L'année dernière, le PSG avait dépensé sans compter dans le dossier Kylian Mbappé. Pour conserver l'international français, le club parisien aurait mis sur la table 630M€ sur trois ans, du jamais-vu dans la capitale. Et le PSG pourrait bien refaire le coup pour conserver une autre de ses stars.

Mercato : Le PSG, un déchirement pour la famille Messi https://t.co/QCbeGZii7X pic.twitter.com/YXPWGAlfeO — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Messi ne voudrait pas brader son salaire

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi, mais les négociations seraient complexes. En réalité, l'international argentin hésiterait, de plus en plus, et envisagerait diverses options comme un départ à l'Inter Miami ou au FC Barcelone.

« On parle d’un contrat énorme, comme celui de Mbappé »