Le tapis rouge est déroulé pour la famille Messi, le PSG tremble

Alors que Lionel Messi est en pleines négociations avec le PSG pour prolonger son contrat, l’Inter Miami veut tout chambouler. La famille Messi pourrait se laisser séduire. Explications.

Lionel Messi voit son contrat arriver à expiration en juin prochain au PSG. Certes, une option figure dans le bail signé par l’Argentin en août 2021 pour qu’il puisse activer une année supplémentaire. Pour autant, Messi ne serait plus si emballé par l’idée de poursuivre au PSG selon le journaliste Gerard Romero alors que le10sport.com vous a confié le 18 février dernier que les discussions se poursuivaient pour une prolongation de contrat.

L’Inter Miami le confirme, Messi est attendu

Cependant, l’Inter Miami se dit prêt à accueillir le champion du monde au sein de la franchise de David Beckham. C’est du moins le témoignage de Phil Neville, coach de la franchise, au Times . « Je ne vais pas nier et dire qu'il n'y a pas de vérité dans les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets. Nous voulons faire venir les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Messi et Busquets sont les deux qui se distinguent davantage ces dernières années. Ce sont de grands joueurs qui seraient encore un avantage massif pour cette organisation. Pour la MLS, cela changerait la donne ».

La famille Messi adore la Floride