PSG : Messi va passer un test avant son transfert

Thibault Morlain

Quand il s'agit d'évoquer l'avenir de Lionel Messi, certains clubs sont davantage évoqués. Cela vaut pour le PSG, où l'Argentin pourrait prolonger, mais également le FC Barcelone et l'Inter Miami. Il existerait toutefois d'autres options comme celle notamment d'un retour aux Newell's Old Boys, le premier club de Messi. Et voilà que le club de Rosario pourrait commencer à avancer certains pions.

Avant d'évoluer au FC Barcelone, club qu'il a rejoint étant très jeune, Lionel Messi avait fait ses premiers pas sur un terrain de football avec le club des Newell's Old Boys, basé à Rosario. De quoi faire rêver certains d'un retour de La Pulga afin que Messi boucle la boucle et termine sa carrière là où il a commencé...

«Un rêve plus qu'une réalité» : Le PSG peut souffler pour Messi https://t.co/SkeOCmoG3T pic.twitter.com/FqtVWyEUnO — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

Messi va recevoir une invitation

Alors que les Newell's Old Boys restent bien évidemment dans un coin de la tête de Lionel Messi, le club de Rosario devrait prochainement lancer une invitation à l'Argentin. Selon Infobae , Messi devrait être invité le 16 juin prochain afin de disputer le jubilé de Maxi Rodriguez.

Un test avant un transfert ?

Et les Newell's Old Boys pourraient bien profiter de cette visite de Lionel Messi pour poser les premières pierres d'une future opération. En effet, ce match pourrait servir de test afin de jauger un possible retour ou non de Messi aux Newell's à l'avenir. A suivre...