Le Qatar réclame un changement au PSG, aucun répit pour Zidane

La position de Christophe Galtier semble s’être grandement fragilisée ces dernières semaines et un possible départ est déjà annoncé, puisque le Paris Saint-Germain risque de se faire éliminer dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Zinédine Zidane est ainsi redevenu une piste probable pour diriger le club de la capitale, même si Thiago Motta semble avoir de plus en plus de partisans.

Qui sera le prochain entraineur du PSG ? Après la nomination de Christophe Galtier l’été dernier, les débats semblent rouverts et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le nom de Zinédine Zidane revienne au premier plan. Mais il n’est pas le seul candidat crédible...

Thiago Motta, la surprise du PSG ?

Depuis quelques jours, un autre profil se précise avec Thiago Motta, ancien joueur du PSG qui a fait ses premiers pas d’entraineurs dans les équipes jeunes du club. Il faut dire l’Italo-brésilien réalise de très belles choses à Bologna, actuellement 7e de Serie A.

L’Inter veut garder Inzaghi pour le moment