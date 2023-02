Son retour est annoncé au PSG, les révélations de la presse italienne

Axel Cornic

Ça pourrait bouger sur le banc du Paris Saint-Germain au cours des prochaines semaines. Christophe Galtier est en effet en danger après un début d’année 2023 catastrophique et plusieurs noms fusent déjà pour sa succession. Il y a évidemment Zinédine Zidane, mais on peut également retrouver Thiago Motta, ancien du PSG qui dirige actuellement Bologna en Serie A.

En fin de saison dernière, le PSG a décidé de confier les rênes du projet à Luis Campos et Christophe Galtier, un duo qui a bien marché par le passé au LOSC. Mais après une première partie de saison réussie, les choses se sont compliquées pour le PSG qui a été éliminé de la Coupe de France et pourrait connaitre le même sort en Ligue des Champions.

Un inévitable retour de la piste Zidane

Ainsi, un grand changement est déjà annoncé et l’identité du prochain entraineur du PSG anime les débats. Libre et sans grandes solutions depuis la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, Zinédine Zidane est l’un des noms les plus commentés. Il faut dire que le Français était la grande priorité du PSG l’année dernière déjà, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com.

Thiago Motta, la solution qui pourrait mettre tout le monde d’accord

Et pourquoi pas Thiago Motta ? L’ancien milieu du PSG a fait ses classes dans les équipes jeunes du club avant de prendre la direction de la Serie A. Il dirige actuellement Bologna et ses résultats sont plutôt bons, avec une huitième place loin devant des clubs comme la Fiorentina ou encore Sassuolo, le Torino ainsi que l’Udinese et juste derrière la Juventus.

Aucun contact... pour le moment !