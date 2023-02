«Grosse pression» avant l’arrivée de Zidane au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier paraît déjà sous pression alors que le club de la capitale traverse une période délicate sur le plan sportif. Le nom de Zinedine Zidane est d’ailleurs évoqué avec insistance, et même s’il reconnaît la pression du poste, Galtier ne dissimule pas son plaisir d’être au PSG.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Christophe Galtier n’est pas menacé dans l’immédiat dans ses fonctions d’entraîneur du PSG, mais une élimination en 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 8 mars prochain, devrait néanmoins compromettre son avenir au Parc des Princes.

Zidane - PSG : Le Qatar a tranché https://t.co/kvVacVysKZ pic.twitter.com/C9qZmo8Mlf — le10sport (@le10sport) February 26, 2023

Zidane, la grande priorité du PSG

Zinedine Zidane reste donc l’option prioritaire aux yeux du Qatar, et les hautes instances du PSG depuis Doha avaient déjà proposé le poste à l’ex-entraîneur du Real Madrid l’été dernier, mais il avait refusé, espérant pouvoir récupérer l’équipe de France. Un objectif compromis par la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, et Zidane est désormais largement atteignable pour le PSG en cas de limogeage de Galtier.

« Ça me met une grosse pression »