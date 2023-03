Surprise au PSG, Mbappé se lâche sur son avenir en public

La rédaction

Nominé au prix FIFA The Best, Kylian Mbappé n'a pas été sacré meilleur joueur de l'année. Le titre est revenu à Lionel Messi, vainqueur du dernier Mondial. Mais au cours de cette cérémonie, la star du PSG a lâché une confidence sur son avenir. Interpellé sur une arrivée en Serie A, le joueur de 24 ans a dévoilé sa préférence.

Ce lundi, l'avenir de Kylian Mbappé a été discuté. Et pour cause, le joueur a jusqu'à l'été prochain pour décider s'il prolonge, ou pas, son contrat avec le PSG d'une saison, soit jusqu'en 2025. Une information, qui a éveillé l'intérêt des médias espagnols pour ce feuilleton. Certains journalistes évoquent, à nouveau, une possible arrivée au Real Madrid, et ce dès cet été. Les rumeurs sur son futur au PSG agitent la rubrique mercato, mais Mbappé reste imperturbable. Présente à la cérémonie Fifa The Best ce lundi soir, la star française est apparue décontractée, aux côtés de son coéquipier, Lionel Messi.





Mercato - PSG : Interpellé par la presse espagnole, Mbappé réagit https://t.co/uZqnX4YKoS pic.twitter.com/5Ss7JVurwL — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

« Si je viens, c’est que le Milan AC »

Nommé au titre de meilleur joueur de l'année, Mbappé a terminé derrière Messi. Beau joueur, il a adressé un message de félicitations à l'international argentin après la cérémonie. Le joueur du PSG en a également profité pour se prononcer sur son avenir. Interpellé après la cérémonie au sujet d'une arrivée en Serie A, Mbappé a répondu : « Si je viens, c’est que le Milan AC . ». Il y a quelques mois, le Français avait expliqué son attachement au Milan AC.

Mbappé avait évoqué son lien avec le Milan AC