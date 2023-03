Humilié par Mbappé, il lâche un terrible aveu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome, Éric Bailly a vécu un cauchemar face à un Kylian Mbappé en feu. L'attaquant du PSG, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, a écœuré les Marseillais, privés de Chancel Mbemba. Et le défenseur ivoirien reconnaît qu'il a beaucoup souffert face au crack de Bondy.

Sur la pelouse du Stade Velodrome, Kylian Mbappé a impressionné contre l’OM inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive pour offrir la victoire au PSG (3-0). Et un joueur a particulièrement souffert : Éric Bailly.

L’aveu de Bailly…

« Comme tout le monde, j’ai connu un match très difficile. On avait bien préparé la partie. Le début de rencontre était vraiment très intéressant. Mais après, il y a eu des petites erreurs et face à de tels joueurs, ça se paie cash. (…) Comme vous l’avez vu, au début, c’était un marquage individuel. Après, quand on est bas, on repasse en zone. Mais il y a eu des moments de déconcentration, c’est une défaite très difficile », assurait le défenseur ivoirien en zone mixte après le match. De son côté, Igor Tudor le pouvait que s’incliner face à la supériorité du PSG.

Tudor s’avoue vaincu