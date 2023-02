«Catastrophique», ce joueur de l’OM a vécu un calvaire avec Mbappé

Arnaud De Kanel

Titularisé par Igor Tudor pour pallier à la suspension de Chancel Mbemba, Eric Bailly a déçu ce dimanche soir contre le PSG. Il avait la lourde tâche de marquer Kylian Mbappé mais il n'a pas accompli sa mission. Daniel Riolo n'a pas manqué de le faire remarquer mais il compatit avec le défenseur marseillais.

L'OM pensait réitérer le coup effectué deux semaines plus tôt en Coupe de France contre le PSG mais ça n'a pas marché. Lors du dernier Classique , Chancel Mbemba était présent et Kylian Mbappé était absent, à l'inverse de ce dimanche soir. Et cela s'est vu très rapidement. Igor Tudor avait confié à Eric Bailly la lourde tâche de suivre l'attaquant parisien à la trace. Malheureusement pour l'OM, l'Ivoirien n'a rien pu faire et sa prestation a vivement été critiquée, notamment par Daniel Riolo, qui concède tout de même que Mbappé était trop fort.

Après ses débuts fracassants à l'OM, il s'est lancé un gros défi https://t.co/A6itUHjZAq pic.twitter.com/ZuqbaUyPzy — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Mbappé s'amuse avec Bailly

Peu de défenseurs peuvent contrer Kylian Mbappé actuellement et ce n'est pas Eric Bailly qui pourra dire le contraire. L'Ivoirien a vécu un calvaire face à l'attaquant parisien qui n'a cessé de le prendre de vitesse. Il aurait sans doute pu anticiper un peu mieux certaines actions pour sauver sa copie. Mais face à ce Mbappé la, il n'y avait rien à faire.

«Quand tu es face à Mbappé, tu as toujours l'air catastrophique»