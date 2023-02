Le président de l’OM au cœur d’un clash, il réplique

La rédaction

Entre Raymond Domenech et Pablo Longoria, ce n'était pas l'amour fou. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France avait peu goûté à une sortie du président de l'OM sur la qualité des entraîneurs tricolores. Mais les mois ont passé, et les tensions semblent avoir été apaisées comme le laisse entendre le technicien ce dimanche.

Arrivé à l'OM en août 2020, Pablo Longoria a une idée bien précise de ce qu'est être un entraîneur en France. « En football, la France c'est la NBA de l'Europe. On y forme des joueurs très individualistes, non pas dans une idée de jeu concrète, dans cette recherche d'identité. (…) Objectivement, si on analyse le football mondial, c'est l'un des pays qui exportent le moins d'entraîneurs. Ils ne proposent pas d'idées collectives » avait déclaré le président de l'OM en avril 2021. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère de Raymond Domenech.





Domenech avait taclé Longoria

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France avait tenu à défendre la profession, mais aussi ses collègues. « Non M. Longoria, l'entraîneur français n'est pas sans "concept concret". Vous venez de reprendre le flambeau de la critique envers les entraîneurs français chère à tous nos détracteurs. Nous savons tous que ce n'est pas la compétition qui dirige vos choix, mais le réseau » a vait confié Domenech.

« Je lui ai expliqué que plein d’entraîneurs français ont réussi »