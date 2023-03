Mercato : Au cœur d’un transfert raté avec l’OM, il raconte

Thomas Bourseau

Bamba Dieng était un joueur plein de promesses pour l’OM. Cependant, son aventure phocéenne a pris fin cet hiver avec son transfert à Lorient. Néanmoins, son départ aurait dû avoir lieu l’été dernier et Leeds, par le biais de son président, s’est livré sur son cuisant échec.

Il a été le tube de l’été 2022 et de l’hiver 2023 à l’OM, mais pas pour ses performances sportives. En effet, alors qu’il était surnommé à ses débuts avec le club phocéen comme étant le « nouveau Didier Drogba », Bamba Dieng est devenu bien plus discret la saison dernière et a même été poussé vers la sortie par le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria. Finalement, Dieng a quitté l’Olympique de Marseille pour le FC Lorient cet hiver.

Dieng est à Lorient, mais devait rejoindre Leeds ou Nice

Cependant, le transfert de Bamba Dieng aurait pu et surtout dû se dérouler à la dernière intersaison. A l’occasion du dernier jour du mercato estival de 2022, Dieng allait s’envoler pour Leeds afin de s’engager avec le club anglais. Néanmoins, le Sénégalais était un temps resté à l’aéroport en raison d’un revirement de situation et d’un transfert en faveur de l’OGC Nice, qui est tombé à l’eau au tout dernier moment.

OM : Enfant du club, il se lâche sur son départ https://t.co/67jcL7q6KT pic.twitter.com/e8eOeDALrn — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Leeds n’était pas prêt pour son échec avec Dieng