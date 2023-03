Une star de l'OM se fait fracasser en direct, il monte au créneau

La rédaction

Face au FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2 mercredi soir, l'Olympique de Marseille a dit adieu à ses rêves de Coupe de France (2-2, 6-7 t.a.b.). En championnat, depuis la défaite face au PSG dimanche dernier (0-3), les Marseillais accusent 8 points de retard sur les Parisiens. Il ne leur restait donc que la Coupe pour tenter de rêver de titre, le dernier remontant à 2012. Face à Annecy, cela semblait être à la hauteur de l'OM, mais la magie de la Coupe a encore frappé. Marion Bartoli en a profité pour dézinguer totalement Alexis Sanchez. De quoi faire réagir...

Alexis Sanchez n'a pas été en réussite face au FC Annecy lors des quarts de finale de la Coupe de France. Le Chilien a raté un penalty à 10 minutes de la fin du match. L'OM a alors compté sur le jeune François-Régis Mughe, âgé de 18 ans pour égaliser à la dernière seconde et arracher la séance de tirs au but. Mais ça n'a pas suffi car les Annéciens ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel pour venir à bout de l'OM lors de la séance de tirs au but. Si Alexis Sanchez a réussi sa tentative, son penalty manqué en fin de match a fortement agacé Marion Bartoli.

« Même pas capable de tirer un pénalty face à une Ligue 2 »

Dans l'émission Le Moscato Show diffusée sur RMC , l'ancienne vainqueure de Wimbledon en 2013, Marion Bartoli, fan de l'OM, n'a pas apprécié voir Alexis Sanchez rater ce penalty : « T’as Alexis Sanchez qui a un penalty avant les arrêts de jeu, il tire directement dans les mains d’un gardien de Ligue 2. T’es payé 300 000 balles par mois et t’es même pas capable de tirer un penalty contre un gardien de Ligue 2, sans déconner. »

J aime bien Marion Bartoli, mais il ne faut pas qu’elle en fasse trop sur le football … L’OM n’a pas le droit de perdre contre une ligue 2 , Sanchez ne peut pas louper un penalty car il gagne 300 000€ , mais c est n’importe !!! Discours populiste ! https://t.co/mUDSxmi8BI — Etienne Didot (@etiennedidot) March 2, 2023

« Discours populiste »