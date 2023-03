«Ils se sont foutus de notre gueule» : L’OM humilié, elle pousse un énorme coup de gueule

Hugo Chirossel

Éliminé dès les quarts de finale par le FC Annecy mercredi soir (2-2, 6-7 aux t.a.b.), l’OM a dit adieu à son objectif de remporter la Coupe de France. Une énorme déception pour les Olympiens, qui avaient battu le Stade Rennais et le PSG lors des tours précédents. Au lendemain de cette rencontre, Marion Bartoli s’est exprimée sur l’échec des hommes d’Igor Tudor, qu’elle qualifie comme une faute professionnelle.

L’Olympique de Marseille pensait que cette année était la bonne, mais il faudra encore attendre pour voir les Marseillais remporter la Coupe de France. Opposé au FC Annecy mercredi soir en quarts de finale, l’OM s’est incliné aux tirs au but (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Une désillusion pour les Olympiens, qui n’ont plus remporté cette compétition depuis 1989.

« C’est honteux pour nous les supporters »

« Pour moi, c’est une faute professionnelle ce qu’ils ont fait, donc ils ont pas du tout préparé le match », a déclaré Marion Bartoli dans le Moscato Show sur RMC . « Tu mènes 1-0 tranquille à la mi-temps, mais déjà il y a vraiment pas beaucoup d’intensité. On voit très bien effectivement que les joueurs sont émoussés. Tu viens de taper le PSG en Coupe de France, tu as un boulevard pour aller en finale, pour aller au Stade de France et au moins avoir un trophée. T’as 65 000 personnes, t’es à guichet fermé en semaine et tu perds contre Ligue 2. C’est honteux pour nous les supporters, ils se sont foutus de notre gueule, c’est lamentable la manière dont ils se sont comportés . »

« J’aurais préféré perdre contre le PSG »