L'OM vit un calvaire, il est en plein rêve

La rédaction

L’OM est désormais éliminé de la Coupe de France après sa défaite au Vélodrome face à Annecy ce mercredi (2-3 aux tirs au but). Menés 2 buts à 1 jusqu’à la dernière minute de la rencontre, les Marseillais ont recollé au score grâce à François Mughue, jeune joueur issu du centre de formation de 18 ans. Ce dernier a savouré ce premier but sous les couleurs de l’OM.

Face à Annecy ce mercredi en Coupe de France, François Mughue aurait pu devenir le héros de tout un peuple. Alors que les hommes d’Igor Tudor étaient menés 2 buts à 1 dans les arrêts de jeu, Nuno Tavares envoie un centre à destination de Vitinha, qui dévie la balle vers le numéro 33 de l’OM, entré en jeu quelques instants plus tôt. Auteur d’un centre qui s’est retrouvé dans la lucarne du portier d’Annecy, François Mughue a permis aux siens de revenir et d’aller jouer la qualification en prolongations. Malgré la défaite finale, le jeune Camerounais s’est exprimé sur le réseau social Instagram à propos de ce premier match et surtout de ce premier but sous les couleurs marseillaises.

«Des larmes de joie», François Mughue ému par son premier but avec l’OM

Dans une publication postée sur Instagram dans laquelle François Mughue est en train de célébrer son but face à Annecy, ce dernier déclare : « Hier, malgré l’élimination, ce match reste comme un rêve pour moi d’avoir pu faire revivre l’espoir à plus de 60 000 spectateurs. Mes larmes étaient tout simplement des larmes de joie, car c'est maintenant que l’histoire doit s’écrire. Merci au staff et au coach de m’avoir donné la chance de démontrer ce que je sais faire. Merci » .

«Ça fait mal» : L'OM tombe de haut, il lâche un terrible aveu https://t.co/zvRaCsoH9S pic.twitter.com/PfMdt6ldqH — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Un attaquant polyvalent