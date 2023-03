«Ça fait mal» : L'OM tombe de haut, il lâche un terrible aveu

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM a perdu face à Annecy - club de Ligue 2 - en quart de finale de la Coupe de France. Après l'élimination marseillaise, Chancel Mbemba a fait part de son immense déception, affirmant que son équipe avait tout de même donné le maximum.

Après avoir sorti le PSG en huitième de finale de la Coupe de France, l'OM s'est frotté à Annecy ce mercredi. Toutefois, à la surprise générale, le club phocéen s'est incliné face à la formation de Ligue 2, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but.

L'OM éliminé par Annecy en Coupe de France

Après l'élimination de l'OM en Coupe de France, Chancel Mbemba s'est exprimé au micro de BeIN SPORTS . Le défenseur marseillais a tenté d'expliquer comment son équipe avait pu perdre contre Annecy, pensionnaire de Ligue 2.

«On a joué comme on le fait, comme le coach demande»