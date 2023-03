«On a honte» : L’OM se fait humilier, le vestiaire hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le peuple phocéen se voyait déjà soulever la Coupe de France à Saint-Denis dans quelques mois, l’OM est tombé de haut ce mercredi en se faisait éliminer aux tirs au but par Annecy (2-2, 6-7 tab). Une véritable « faute professionnelle » aux yeux de Mattéo Guendouzi, qui n’a pas caché sa grande déception.

Après avoir éliminé le Stade Rennais et le PSG, l’Olympique de Marseille se voyait déjà aller jusqu’au Stade de France, trente-quatre ans après le dernier succès du club dans la compétition, mais Annecy en a décidé autrement. L’OM s’est fait surprendre par le pensionnaire de Ligue 2 au Vélodrome, qui rejoint donc les demi-finales de la Coupe de France après sa victoire aux tirs aux buts (2-2, 6-7 tab). Depuis la fin du match, les critiques s’abattent sur Igor Tudor et ses joueurs, conscients d’être totalement passés à côté de ce rendez-vous décisif.

« Une faute professionnelle »

« C’est une énorme désillusion, comme une faute professionnelle. On a raté notre chance, on a fait un non-match. Je ne parle même pas des tirs au but. Un tel match, on doit le terminer bien avant. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On n’a pas su répondre présent. Il faut vite relever la tête. Ce n’est pas digne de l’OM. On doit être capable de beaucoup mieux faire », a réagi Mattéo Guendouzi en zone mixte, relayé par La Provence.

L'OM s'est débarrassé d'un véritable boulet https://t.co/gfFCAWDTQb pic.twitter.com/IWbUIJoF5d — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

« On a honte pour nous, pour le club, pour les supporters »