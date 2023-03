«La honte» : Colère à Marseille, le coupable «cataclysmique» est désigné à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éliminé par le FC Annecy ce mercredi en quart de finale de Coupe de France (2-2, 6-7 tab), l’OM vit un véritable cauchemar, trois jours après avoir été étrillé par le PSG (0-3). La colère est grande à Marseille, où un joueur est particulièrement pointé du doigt, à savoir Leonardo Balerdi, ou « Balourdi » comme le titre La Provence dans ses colonnes.

Les rêves de l’OM ont volé en éclat en l’espace de quatre jours. Alors que les supporters s'enflammaient déjà en pensant à un sacre surprise en Ligue 1 et à une victoire finale en Coupe de France forcément dans les esprits après avoir éliminé le PSG, les défaites contre Kylian Mbappé et ses coéquipiers (0-3) en Championnat dimanche puis Annecy (2-2, 6-7 tab) ce mercredi ont mis un terme à ces espoirs. Les Marseillais se sont réveillés avec la gueule de bois au lendemain de l’humiliation au Vélodrome contre le FCA, modeste 10e de Ligue 2. « Un jour de me*** pour tout le monde », a soufflé Pau Lopez après la rencontre, tandis que Valentin Ronger et Mattéo Guendouzi ont reconnu une « faute professionnelle ». Leonardo Balerdi est pour sa part resté silencieux, lui qui a connu une soirée cauchemardesque contre les Hauts-savoyards.

« Leo Balourdi »

Impliqué sur les deux buts d’Annecy, Leonardo Balerdi n’a pas eu l’occasion de se rattraper durant la séance de tirs aux buts, sa frappe fuyant le cadre de Thomas Callens, donnant la victoire au FCA. Ce jeudi, les critiques s’abattent sur le défenseur argentin, violemment attaqué par la presse régionale. « Les Olympiens l'ont bien cherché, ceci dit... Et merci une nouvelle fois au surcoté Leonardo Balerdi qui, après avoir été impliqué sur les deux buts savoyards (il est catastrophique sur le premier), s'est débrouillé pour ne pas trouver le cadre durant la séance des tirs au but », écrit Alexandre Jacquin dans La Provence , qui fait sa Une sur « la honte » vécue par l’OM sur sa pelouse.



« Dénouement presque logique d'une lamentable soirée durant laquelle il a regardé, l'air hagard, ses adversaires dérouler leur jeu. Face à lui, ce n'était pourtant pas Lionel Messi, comme dimanche, mais le dénommé Moïse Sahi. Les dieux du foot n'ont eu aucune pitié pour l'Argentin, cataclysmique », poursuit le journaliste phocéen, qui reconnaît toutefois que « ses partenaires n'ont pas été bien meilleurs » face au 10e de Ligue 2. « Hier, l'OM s'est fait hara-kiri (ça rime d'ailleurs avec Balerdi). Une faute professionnelle. » La Provence ne s’est d’ailleurs pas privée de renommer l’Argentin en « Leo Balourdi ». Un nouveau surnom pour celui qui était appelé « El Fiasco » par le journal au lendemain du 3-0 encaissé contre le PSG.

«Il faudrait plus d’une soirée pour compter les buts qu’il a coûtés à l’OM »

« Encore lui », écrit le quotidien marseillais pour évoquer la prestation de Balerdi, qui hérite de la note de 1. « Sa première période avait déjà été d’une remarquable médiocrité. Auteur de relances en bois de cagette, incapable de tenir son vis-à-vis, il avait eu du mal à être à la hauteur de l’événement. On se demande encore comment l’Ajax Amsterdam a pu vouloir de lui cet hiver lors du dernier mercato », peut-on lire dans autre articlé publié dans les colonnes de La Provence , qui conseille aux jeunes espoirs d’observer l’égalisation d’Annecy durant laquelle le joueur de 24 ans se « fait enrhumer de façon confondante », pour voir « ce qu’il ne faut pas faire pour bien défendre ses propres buts sur un contre ». Alors que Leonardo Balerdi participait à son 34e match de la saison avec l’OM, La Provence s’interroge aussi sur « le totem d’immunité dont il bénéficie en enchaînant les bévues », estimant qu'il « faudrait plus d’une soirée pour compter les buts qu’il a coûtés à l’OM depuis son arrivée, en juillet 2020. »

« Un spectateur nommé Leo Balerdi » pour La Marseillaise