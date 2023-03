Un clash inattendu éclate à cause de ce joueur de l'OM

La rédaction

Défaits par le FC Annecy en quart de finale de la Coupe de France au Vélodrome mercredi, les Marseillais doivent maintenant faire face aux critiques. Alexis Sanchez en premier lieu. Le Chilien a raté le penalty de l'égalisation à la 85ème minute. Mais heureusement pour l'OM, le jeune François-Régis Mughe a permis à son équipe d'égaliser à la dernière seconde. Néanmoins, la défaite finale de l'OM a fortement agacé Marion Bartoli qui s'en est pris à Alexis Sanchez.

Dans l'émission de RMC Le Super Moscato Show , Marion Bartoli, fan de l'Olympique de Marseille, a réagi violemment à cette défaite. « C'est une faute professionnelle. C'est honteux pour nous les supporters. Ils se sont foutus de notre gueule ! », a-t-elle notamment déclaré. Des propos de Bartoli qui ont vivement fait réagir le monde du football, notamment Grégory Schneider avec qui elle a eu un clash sur Twitter .

« Mais quelle putain de honte »

Grégory Schneider, journaliste Libération a violemment critiqué la sortie de Marion Bartoli sur Alexis Sanchez. L'ancienne championne de tennis avait notamment déclarée, sur RMC , dans le Moscato Show : « Sanchez il gagne 300 000 balles par mois il est même pas capable de tirer un penalty contre un gardien de L2 ! » Et sur Twitter , Grégory Schneider a répondu à Bartoli : « Mais quelle putain de honte pour Marion Bartoli de sortir un truc pareil. Dégueulasse. »

Mais quelle putain de honte pour @bartoli_marion de sortir un truc pareil. Dégueulasse. #OMAnnecy https://t.co/d2v07ou36y — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) March 2, 2023

« Qui es-tu ? »