«Ça peut tuer toute une saison» : Il tire la sonnette d'alarme pour l'OM

Thibault Morlain

Après avoir éliminé le PSG en Coupe de France, l'OM rêvait de remporter ce trophée. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, le club phocéen a été sorti par Annecy, club de Ligue 2, au Vélodrome. Une terrible désillusion qui pourrait ne pas être sans conséquence. Ancien de l'OM, Charles Kaboré a d'ailleurs évoqué ce sujet.

Sur sa pelouse du Vélodrome, l'OM est tombé de très haut mercredi soir en s'inclinant aux tirs au but face à Annecy. Les rêves de remporter la Coupe de France s'envolent donc pour les hommes d'Igor Tudor et désormais, il va falloir vite se relever car la Ligue 1 reprendre ses droits avec un gros match face à Rennes ce week-end. Mais forcément, un tel échec laisse des traces. Charles Kaboré est déjà passé par là avec l'OM, se faisant notamment éliminer par Carquefou et Quevilly et pour La Provence , il a témoigné.

Attendu en équipe de France, un joueur de l'OM prend cher https://t.co/GAvHkZl24T pic.twitter.com/mpcabXGWlx — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« Il faut passer à autre chose »

« Je ne suis pas dans la tête des joueurs, mais ça peut te tuer toute une saison. L'OM fait déjà une bonne saison, la coupe était un bonus. J'espère qu'ils vont relever la tête et continuer. Les matchs suivants arrivent vite, il faut passer à autre chose », a d'abord expliqué Kaboré.

« C'est dur »