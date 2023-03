Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par le PSG et Annecy en quatre jours, l'OM a l'obligation de réagir dimanche contre le Stade Rennais. Blessé depuis le match à Clermont, Samuel Gigot pourrait faire son retour dans le groupe contre les Bretons. Jordan Veretout, lui, n'a pas d'entorse à la cheville et devrait être du déplacement. Amine Harit, blessé de longue date, a de son côté repris la course.

L'OM est tombé de haut mercredi soir. Après avoir battu le PSG en huitième de finale de Coupe de France, Marseille a été éliminé dès le tour suivant par Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Une terrible désillusion pour l'OM qui avait l'ambition de glaner son premier trophée depuis 2012.

Veretout va bien, Harit court déjà

Heureusement pour Marseille, au-delà de cette élimination jugée honteuse, il y a quelques éclaircies. Tout d'abord, Jordan Veretout, sorti sur blessure contre Annecy, n'aurait rien de grave assure L'Équipe . L'international français pourrait même reprendre l'entraînement vendredi et être dans le groupe pour affronter le Stade Rennais. Amine Harit, blessé de longue date, a lui repris la course.

Gigot présent à Rennes ?