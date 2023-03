«On s’imagine que l’on a des pépites…» : il fracasse totalement l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé par Annecy, 10ème de Ligue 2, en quart de finale de Coupe de France, l’OM a la gueule de bois ce jeudi. Auteur d’une prestation très difficile, Leonardo Balerdi est au cœur des critiques. Jean-Michel Larqué a pointé du doigt les insuffisances de l’international argentin.

En quatre jours, l’OM a tout perdu. Battu par le PSG en championnat et éliminé par Annecy en Coupe de France, Marseille a dit adieu à ses chances de titre. Une déception immense pour l’OM qui voulait absolument remettre la main sur un trophée cette saison. Après ces désillusions, il faut des coupables. Leonardo Balerdi est particulièrement pointé du doigt.

Balerdi au cœur des critiques

Impliqué sur les deux buts d’Annecy, le défenseur de l’OM est celui qui a loupé son tir au but. Très utilisé par Igor Tudor, Balerdi n’échappe pas aux critiques. Jean-Michel Larqué a lui aussi insisté sur les erreurs de l’international argentin.

«Il n’a rien apporté en valeur ajoutée à l’OM»