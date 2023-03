L'OM le recrute, il est comparé à un flop du PSG

La rédaction

Arrivé en prêt à l’OM l’été dernier en provenance d’Arsenal, Nuno Tavares divise. Un coup adulé, un coup critiqué, le Portugais marque beaucoup mais connaît des errements défensifs importants. De quoi le comparer à un défenseur du PSG ? Jonathan Johnson a fait un parallèle entre Tavares et... Layvin Kurzawa.

Auteur de six buts cette saison avec l’OM, Nuno Tavares fait partie des joueurs indispensables de l’effectif d’Igor Tudor. Titulaire à 24 reprises en 29 matchs, le Portugais apporte énormément à l’OM d’un point de vue offensif mais son activité défensive laisse à désirer et agace de nombreux suiveurs. Actuellement, il est pourtant le deuxième meilleur buteur du club phocéen derrière Alexis Sanchez et ses 13 buts.

« Il me rappelle Layvin Kurzawa »

Le journaliste Jonathan Johnson, a donné son avis sur Nuno Tavares pour Caught Offside : « C’est un joueur intéressant dans la mesure où beaucoup de gens le considèrent comme un arrière gauche, mais il est très attaquant, a six buts cette saison et certaines très belles finitions. Il me rappelle un peu Layvin Kurzawa quand il est venu à Monaco, et je me demande si une conversion à un rôle plus offensif pourrait lui convenir mieux et aider à tirer le meilleur parti de ses capacités, au lieu d’essayer de le transformer en un simple défenseur ou un arrière latéral » .

Quid de l’avenir de Tavares ?