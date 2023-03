Il met une grosse pression sur l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé de la Coupe de France par Annecy, l’OM risque de finir cette saison sans titre. Pourtant, Marseille avait une opportunité unique de renouer avec le succès pour la première fois depuis 2012. Déçu, Alexis Sanchez n’est pas abattu pour autant et a toujours l’ambition de gagner un titre, même s’il sait qu’il n’y arrivera pas seul.

L’OM vient de vivre une énorme désillusion. Favori de la Coupe de France, Marseille a été éliminé dès les quarts de finale par Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Une élimination synonyme de saison sans titre pour l’OM. Alexis Sanchez, encore titulaire à la pointe de l’attaque, est lui passé à coté de son match. Peu influent dans le jeu, le Chilien a surtout manqué un pénalty à dix minutes de la fin de la rencontre.

Sanchez a soif de titre

Pour autant, Alexis Sanchez ne perd pas espoir. Son objectif est toujours d’aller gagner un titre avec l’OM, il se voit d’ailleurs rester dans la cité phocéenne. A condition que le club soit compétitif et ne joue pas pour finir 2ème.

«Je suis frustré», le terrible aveu de cette star de l'OM https://t.co/DhrmsbWmAw pic.twitter.com/hKl8hFVNRH — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

«J'ai toujours envie d'être champion»