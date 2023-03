«À nous de mettre le 3ème coup» C’est annoncé, il veut enterrer l’OM

La rédaction

En quelques jours, l’OM est passé de candidat potentiel au doublé Coupe-Championnat, à plus rien du tout. Le constat est compliqué pour des Marseillais éliminés de la Coupe de France mercredi face à Annecy (2-3 aux tirs au but), et défaits dimanche dernier face au PSG (0-3). Face à Rennes ce dimanche, les hommes d’Igor Tudor tenteront de se relancer, même si Benjamin Bourigeaud ne l’entend pas de cette oreille.

L’OM se déplace ce dimanche au Roazhon Park afin d’y affronter le Stade Rennais en match de clôture de la 26ème journée. La formation marseillaise connaît une petite période de trouble, après deux défaites consécutives à domicile, face au PSG en championnat d’abord, et face à Annecy en Coupe de France. Désormais à 8 points du leader parisien qui affronte Nantes ce samedi, les hommes d’Igor Tudor doivent repartir de l’avant.

Une période de trouble pour l’OM

En plus de ces deux défaites, certaines questions, comme l’avenir de l’attaquant Alexis Sanchez, viennent s’installer à l’OM. Et si les Marseillais se trouvaient en position de concurrencer le rival parisien il y a encore quelques semaines, c’est désormais de la qualification en Ligue des Champions, dont doit se préoccuper l’entraîneur Igor Tudor.

Benjamin Bourigeaud veut achever l’OM