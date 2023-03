Le sauveur de l’OM, c’est lui !

Arnaud De Kanel

En février 2021, l'Olympique de Marseille traversait une énorme crise sportive. Les supporters réclamaient la tête de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'époque. Ils avaient eu gain de cause puisque Frank McCourt l'avait écarté pour nommer Pablo Longoria. L'arrivée de l'Espagnol est une franche réussite car l'OM retrouve les sommets grâce à lui. L'ancien attaquant Mamadou Niang est fan du dirigeant.

L'OM n'est pas connu pour sa stabilité. La situation du club marseillais peut vaciller du jour au lendemain. Mais depuis sa nomination à la tête de l'OM en février 2021, Pablo Longoria a ramené de la sérénité et du calme dans la cité phocéenne comme le souligne justement Mamadou Niang. La légende sénégalaise admire le président olympien et ne tarit pas d'éloges à son sujet.

«Il a su remettre de l’ordre»

Dans un entretien accordé au site de la Ligue 1, Mamadou Niang a salué le travail de Pablo Longoria. « Comment je juge l’évolution ? Très positivement. Quand il a été nommé, j’étais très content car il y avait vraiment le « bordel » au club. Ça a mis un peu de temps mais il a su remettre de l’ordre. On ne règle pas tout du jour au lendemain, mais on voit qu’il fait beaucoup de bien au club, qu’il apporte beaucoup de sérénité », a-t-il lâché. Il apprécie également les qualités de recrutement de Pablo Longoria et affirme que l'OM va continuer de progresser grâce à son jeune président.

«Le club est plus que sur la bonne voie