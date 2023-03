L’OM en difficulté, un plan est dévoilé

La rédaction

Depuis la prise de fonction de Pablo Longoria à la présidence de l'Olympique de Marseille, le club s'est bien redressé sportivement et administrativement parlant. Le dirigeant espagnol a nommé comme directeur du football un Catalan, à savoir Javier Ribalta qui a dévoilé dans Le Parisien la politique de l'OM pour sortir de la morosité et devenir plus compétitif.

Javier Ribalta est arrivé avec le rôle de diriger tout le sportif, Pablo Longoria étant souvent absent, de part sa qualité de président de l'OM. Il gère alors l'équipe première, le centre de formation, le scouting, le mercato... Et dans les colonnes du Parisien , il a détaillé la stratégie sportive de l'OM.

«Je sais ce qu'il veut pour l'OM»

Javier Ribalta a évoqué son arrivée au sein du club de l'OM et de ses discussions avec Pablo Longoria : « J’avais démissionné de Parme et Pablo avait besoin de quelqu’un de confiance pour gérer le secteur foot. Il était très impliqué dans le foot et voulait voir les choses périphériques avec plus de recul. Travailler pour un club de niveau Ligue des champions, c’était une chose très intéressante. Je sais ce qu’il veut pour l’OM et je dois mettre en place sa stratégie. »

«C'est impossible de dénicher une pépite»