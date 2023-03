Cristiano Ronaldo mis à la porte, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors que Manchester United se déplace sur la pelouse de Liverpool ce dimanche, les Red Devils s’étaient imposés lors du match aller en août dernier (2-1). Cristiano Ronaldo faisait encore partie de l’effectif, mais Erik ten Hag avait décidé de se passer de ses services, ce qui avait marqué le début de la fin pour le Portugais. Un choix sur lequel est revenu le Néerlandais et qu’il assume totalement.

Si Manchester United est aujourd’hui dans le top 3 de la Premier League, la saison avait très mal débuté. Pour ses deux premiers matchs dans le championnat anglais, Erik ten Hag avait essuyé des défaites face à Brighton (1-2) et Brentford (4-0), avant de s'imposer contre Liverpool (2-1). Pour affronter les Reds , l’entraîneur néerlandais avait fait un choix fort en mettant Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d’envoi. Une décision payante, mais qui avait marqué le début de la fin pour le quintuple Ballon d’Or à Manchester United.

«Je réfléchis aux grandes décisions de ce type»

En marge du match retour face à Liverpool prévu ce dimanche, Erik ten Hag s’est exprimé sur cette décision de ne pas titulariser Cristiano Ronaldo. « Je réfléchis aux grandes décisions de ce type, c'est certain. Je dois examiner l'impact qu'elles ont, non seulement à court terme mais aussi à plus long terme. En tant que manager, il faut toujours penser stratégiquement et faire face aux conséquences. J'en suis conscient, mais c'est mon travail et ma responsabilité », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Daily Mail .

«Je connaissais la réaction si le résultat avait été négatif»