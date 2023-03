Mbappé, OM, Koné... Toutes les infos mercato du 5 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG connaît le prix de Manu Koné

Bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain l'été prochain, le PSG s'intéresserait notamment à Manu Koné qui brille au Borussia Mönchengladbach. Pour CaughtOffside , Christian Falk, journaliste de BILD , dévoile d'ailleurs le prix du milieu français : « 26,6 millions de livres sterling, ça paraît fou en Angleterre avec l'évaluation de la livre, et en Allemagne, on dit que c'est 30 millions d'euros, ce qui paraît normal pour un tel joueur ».



L'OM dans la course pour Iker Bravo ?

Toujours à l'affût de jolis coups sur le mercato, l'OM s'intéresserait à Iker Bravo selon les informations de Daily Record . Attentif aux jeunes talents afin de préparer l'avenir, Pablo Longoria aurait ciblé le crack espagnol prêté par le Real Madrid au Bayer Leverkusen. Mais la concurrence s'annonce rude puisque Liverpool et Newcastle seraient également sur les rangs.



Galtier ravi que Mbappé soit resté au PSG

Dans la foulée de la victoire contre le FC Nantes (4-2), durant laquelle Kylian Mbappé est devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG en inscrivant sa 201e réalisation, Christophe Galtier n'a pas manqué d'afficher sa joie d'avoir vu son attaquant prolonger à Paris. « C'est le meilleur attaquant au monde, on a vu rapidement qu'il allait le chercher et qu'il était obnubilé par le fait de marquer au moins ce but-là. Evidemment qu'il écrit une grande page de l'histoire du PSG, une grande page du football français et international parce que c'est à mes yeux le plus grand attaquant au monde. On est heureux de l'avoir à Paris et heureux qu'il soit dans notre championnat », confiait le coach du PSG au micro de Canal+ .



