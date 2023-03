Après l’OM, McCourt se lance dans un projet fou

Pierrick Levallet

Arrivé à la tête de l'OM en 2016, Frank McCourt a d'autres affaires à gérer en dehors du club phocéen. Mais le propriétaire de la formation olympienne, dont la fortune s'élève au-delà du milliard d'euros, songerait également à s'implanter plus en profondeur à Marseille après avoir racheté l'OM. Il aurait d'ailleurs quelques projets au sein de la Cité Phocéenne.

Après le PSG en 2012, c’est l’OM qui s’est fait racheter en 2016. Le club phocéen est passé entre les mains de Frank McCourt, homme d’affaire américain dont la fortune dépasse le milliard d’euros. À son arrivée, en compagnie de Jacques-Henri Eyraud, il avait notamment lancé l’ OM Champions Project . Mais en plus de l’OM, Frank McCourt doit s’occuper d’autres choses.

Le PSG humilie l’OM, McCourt s’en mêle https://t.co/OgRymXxLMr pic.twitter.com/BqfeDRCvbP — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

En plus de l’OM, McCourt a d’autres affaires à gérer

D’après So Foot , Frank McCourt disposerait d’un bon nombre d’affaires à gérer en-dehors de l’OM. Entre projets de construction d’appartements à Los Angeles et en Angleterre, l’Américain participerait également au Project Liberty , visant à rendre internet plus sûr.

McCourt songe à s’implanter à Marseille