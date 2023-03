Révolution à l’OM, il prévient les joueurs

La rédaction

Après le départ de Jacques-Henri Eyraud il y a deux ans, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM avait nommé Pablo Longoria au poste de président du club. Ce dernier s'est ensuite concentré sur le redressement sportif du club, qu'il a plutôt bien réussi, avec deux participations en Ligue des Champions. Longoria a également nommé un homme de confiance cet été, chargé de le seconder, Javier Ribalta.

Javier Ribalta, le Catalan, parle déjà parfaitement le français, « une marque de respect pour le pays », dit-il au Parisien . Le numéro 2 de l'OM est arrivé il y a moins d'un an, mais il a déjà posé les bases, les joueurs sont prévenus.

«Le club doit contrôler le message envoyé»

Dans un portrait réalisé par Le Parisien , Javier Ribalta évoque ce qu'est pour lui un club de football : « Le club doit toujours contrôler le message envoyé. La ligne de ton projet doit être claire, c’est pour cela que le club doit être en haut. Ensuite, le coach est le plus important : on doit le soutenir et lui permettre de s’exprimer comme il l’entend. »

«Les joueurs ne doivent pas être plus importants que le club»