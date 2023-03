Crise à l’OM, ça bouge en interne

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM vient de perdre deux matchs très importants de suite contre le PSG et Annecy, l’étau se resserre autour d’Igor Tudor. Toujours aussi serein, le technicien croate n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme. Il a même averti ses joueurs sur certains dangers qu’il connaît bien.

Tout allait bien à l’OM, il aura fallu que les deux derniers matchs mettent en péril la saison olympienne. Corrigé par le PSG à domicile, Marseille a dit adieu au titre de champion. Avant de se faire éliminer au Stade Vélodrome par Annecy, club de Ligue 2. Une désillusion terrible pour l’OM qui avait l’ambition de gagner un titre cette saison.

Igor Tudor calme le jeu

C’est une mini-crise qui a débuté à l’OM mais avant d’affronter le Stade Rennais en championnat, Igor Tudor veut éteindre l’incendie. Tout reste à faire en Ligue 1 et le club olympien a l’avantage d’avoir son destin entre ses pieds.

«On peut être les plus forts un week-end et devenir les plus nuls»