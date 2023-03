Après le fiasco, l’OM annonce la couleur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM est dans une spirale négative. Battu par le PSG et Annecy, Marseille doit relancer la machine dès ce dimanche face au Stade Rennais, une rencontre qui va compter dans la course au podium. Igor Tudor est déjà prêt et il n’a pas prévu de changer son approche sur ce rendez-vous.

Après le PSG, c’est Annecy qui a fait tomber l’OM en Coupe de France. Une défaite humiliante pour le club olympien qui avait l’ambition d’aller au bout de cette compétition qu’il n’a plus remporté depuis 1989. La désillusion est passée, l’OM doit désormais se focaliser sur la course au podium.

L’OM doit rebondir

Dimanche soir, Marseille se déplace à Rennes. Un choc capital, surtout que l’AS Monaco n’a que deux points de retard et attend un faux-pas de l’OM pour ravir cette seconde place. Igor Tudor, l’entraîneur marseillais, est déjà concentré sur ce match contre Rennes. Et il ne compte rien changer.

«Je reste fidèle à moi-même»