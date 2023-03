Responsable du fiasco de l'OM, il reçoit un énorme soutien

Axel Cornic

La défaite surprise de l’Olympique de Marseille en quart de finale de Coupe de France contre Annecy (2-2, 6-7 tab), a déclenché la colère des supporters. Les critiques à l’encontre des joueurs ont fusé et Leonardo Balerdi a été l’une des principales cibles des derniers jours. Mais le défenseur de l’OM peut compter sur son soutien de son entraîneur, Igor Tudor.

C’est un véritable fiasco. Après l’élimination catastrophe en Ligue des Champions, l’OM espérait pouvoir soulever la Coupe de France pour se rattraper. C’était sans compter sur la modeste équipe d’Annecy, qui n’a fait qu’une bouchée des hommes d’Igor Tudor.

Il met une énorme pression à l'OM pour son avenir https://t.co/XkF8O3bmwa pic.twitter.com/05AyxqWkc5 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« C'est une défaite collective, de tout le monde »

Un joueur en particulier semble être dans le viseur des supporters de l’OM avec Leonardo Balerdi, qui joue beaucoup cette saison avec Igor Tudor. « Je ne pense pas que ce soit juste de parler des individualités » a expliqué ce vendredi le coach de l’OM, pour défendre son joueur. « C'est une défaite collective, de tout le monde ».

Tudor veut vite tourner la page