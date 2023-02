«El Fiasco», un joueur de l’OM se fait dézinguer à cause de Messi

Arnaud De Kanel

A l'instar d'Eric Bailly avec Kylian Mbappé, Leonardo Balerdi a vécu une soirée cauchemardesque contre le PSG. Chargé de marquer Lionel Messi en raison de l'absence de Samuel Gigot, le défenseur central argentin a été baladé par son compatriote. La presse locale ne l'a pas épargné et lui a même trouvé un nouveau surnom : «El Fiasco».

Malmené par Lionel Messi, Leonardo Balerdi est sous le feu des critiques ce lundi matin à Marseille. Titularisé par Igor Tudor pour pallier à la blessure de Samuel Gigot, le numéro 5 marseillais était en charge de s'occuper de la Pulga . Sur la Canebière, sa prestation calamiteuse attire particulièrement l'attention. Dans les colonnes de La Provence , le journaliste Alexandre Jacquin n'est pas tendre avec lui.

Humilié par Mbappé, l’OM accuse le coup https://t.co/EaLB8E7pJG pic.twitter.com/N327uwkaI9 — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«El Fiasco» Balerdi

La « bonne journée de boulot » de Kylian Mbappé contraste avec le cauchemar qu'a vécu Leonardo Balerdi face au PSG. A contretemps pour stopper Lionel Messi, l'Argentin a écopé de la note de 1,7 dans La Provence . Un article lui a même été consacré. « Leonardo Balerdi ne fait pas partie des meilleurs défenseurs de la planète on le savait déjà. 'El Flaco', c'est son surnom, 'El Fiasco' tel est son bilan. Il a subi une humiliation en bonne et due forme », écrit notamment Alexandre Jacquin dans le média local La Provence . La suite est encore plus sévère.

«Il a atteint son plafond de verre»