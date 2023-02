La rencontre qui va bouleverser l’avenir de Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Les discussions avec le PSG se poursuivent en vue d'une prolongation, mais l'Argentin hésiterait toujours, et le FC Barcelone reste à l'affût. Joan Laporta devrait d'ailleurs rencontrer La Pulga ce lundi soir.

Champion du monde cet hiver au Qatar, Lionel Messi doit désormais gérer la question de son avenir au PSG. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et plusieurs options s'offrent à lui, à l'image d'un retour au FC Barcelone, deux ans après son départ libre.

Laporta va rencontrer Messi

D'ailleurs, selon les informations de Radio Catalunya , Joan Laporta devrait profiter de sa présence à Paris, à l'occasion de la cérémonie The Best , pour échanger avec Lionel Messi au sujet d'un éventuel retour. Il faut dire que les relations entre le président du Barça en l'entourage du numéro 30 du PSG se sont réchauffées ces dernières semaines puisque Jorge Messi, le père du joueur, a rencontré le dirigeant catalan il y a quelques jours.

Une prolongation qui se fait attendre

Néanmoins, une prolongation au PSG n'est pas à exclure. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c'est même le souhait du club de la capitale. Les discussions se poursuivent et il faudra probablement attendre le résultat de la double confrontation face au Bayern Munich afin de connaître la réponse définitive de Lionel Messi.