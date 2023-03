Le terrible message du vestiaire de l'OM après le fiasco

La rédaction

Une nouvelle saison blanche se profile pour l’OM, battu par Annecy aux portes des demi-finales de la Coupe de France mercredi soir. Jugée « honteuse », cette élimination fait tache dans une saison jusqu’alors réussie. Dans le vestiaire olympien, la défaite a été très mal perçue au point de lâcher un aveu surprenant.

Après une séance de tirs au but irrespirable mercredi soir, Annecy a fait chuter l’OM, tombeur du PSG et favori de la compétition. Dans ce quart de finale de Coupe de France, le club phocéen a déçu plus de 60 000 supporters présents dans les travées du Vélodrome. Une défaite qui fait d’autant plus mal, qu’elle survient trois jours après la fessée reçue par le PSG en Ligue 1.

Un aveu surprenant

Les visages déconfits des Marseillais au sortir du terrain ont témoigné de l’importance de cette défaite. La Provence révèle qu’une phrase aurait été prononcée dans les couloirs de la Commanderie après la désillusion : « On nous a peut-être vus plus forts que ce qu’on est en réalité » .

L’OM doit se remobiliser

Si la défaite pèse dans les têtes olympiennes, l’OM devra malgré tout se reprendre très vite. Dimanche, Igor Tudor et ses hommes iront à Rennes. Un déplacement qui s’annonce délicat puisque l’OM reste sur deux défaites consécutives au Roazhon Park.