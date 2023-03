OM : «Je ne suis pas là pour traîner au soleil» : il livre ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Favori de la Coupe de France depuis l’élimination du PSG, l’OM est tombé de très haut. Marseille s’est incliné à domicile face à Annecy, le 10ème de Ligue 2. Auteur d’un match très poussif, comme toute son équipe, Alexis Sanchez a annoncé la couleur pour la fin de saison en conférence de presse.

En deux matchs, l’OM a presque tout perdu. Encore en lice dans la course au titre, Marseille s’est fait corriger à domicile par le PSG de Kylian Mbappé, au-dessus du lot. Trois jours plus tard, c’est en Coupe de France que l’OM a été humilié, battu à domicile par Annecy, modeste 10ème de Ligue 2. Une performance que les supporters marseillais auront du mal à digérer pendant un long moment.

Alexis Sanchez est passé à côté

Star de l’OM, Alexis Sanchez a lui aussi eu beaucoup de mal face à Annecy. Moins bon techniquement, l’attaquant chilien a surtout manqué un pénalty dans les dernières minutes, ce qui aurait permis à l’OM d’égaliser plus tôt. « Je n'ai pas de regret sur ce penalty. J'en ai raté d'autres dans ma carrière. Si on avait été concentrés jusqu'au bout, on aurait peut-être évité cela. Comme contre Tottenham en C1 où on menait 1-0. On doit apprendre de nos erreurs mais cela va très vite dans le football », a tout de même lancé Sanchez ce vendredi en conférence de presse.

«On ne doit pas laisser nos adversaires tranquilles»