Le patron de l'OM prépare du lourd... en-dehors de Marseille

La rédaction

Après avoir racheté l'OM en 2016, Frank McCourt pensait faire comme QSI avec le PSG et faire de son projet à Marseille une réussite. Sauf qu'au fil des années, le club phocéen a rencontré quelques difficultés. Malgré tout, la fortune de l'Américain n'aurait pas spécialement changé. D'ailleurs, il aurait d'autres projets en cours en dehors de l'OM.

En 2016, l’OM pensait basculer - comme le PSG avec QSI en 2012 - dans une nouvelle dimension. Racheté par Frank McCourt, le club phocéen avait lancé l’ OM Champions Project , visant à retrouver les sommets du football européen. Sauf qu’entretemps, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. L’OM a connu quelques difficultés en championnat. Mais malgré ses investissements, Frank McCourt dispose encore d’une fortune de plus d’un milliard d’euros selon Sportune . Le propriétaire de l’OM ne doit d’ailleurs pas s’occuper seulement du club olympien.

Le PSG humilie l’OM, McCourt s’en mêle https://t.co/OgRymXxLMr pic.twitter.com/BqfeDRCvbP — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

Frank McCourt est occupé en-dehors de l’OM

À en croire les informations de So Foot , les investissements de Frank McCourt à l’OM n’auraient pas vraiment eu d’impact sur sa fortune. En dehors de l’OM, l’homme d’affaires américain aurait d’autres projets en cours. Le propriétaire de l’OM serait toujours en train de travailler sur le Project Liberty , qui vise à rendre internet plus sûr. Frank McCourt participerait également au développement de The Stage en Angleterre. Ce projet est un quartier réunissant appartements de luxe, bureaux et espaces culturels.

Il prépare du lourd à Los Angeles

Et dans le même temps, le propriétaire de l’OM travaillerait à valoriser ses acquis à Los Angeles. Il voudrait notamment construire un nouveau périphérique entre Union Station et le stade des Dodgers, dont il détient les parkings. Il voudrait également bâtir 170 appartements à Chinatown. Le tout, en continuant de gérer ses affaires à l’OM. Frank McCourt est décidément un homme bien occupé.