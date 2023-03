Énorme annonce à Marseille, l’OM peut rêver

La rédaction

Pablo Longoria a fait venir Javier Ribalta cet été pour le seconder dans le domaine sportif. Les deux hommes travaillent étroitement entre eux et Ribalta sait qu'il bénéficie de la confiance aveugle de son homologue espagnol. D'ailleurs, Javier Ribalta veut faire de grandes choses avec l'OM, et il le proclame.

Depuis le rachat de l'OM par Frank McCourt, le club a traversé des périodes plus ou moins sombres. Mais depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la tête de l'OM, le club phocéen semble s'être stabilisé. Les résultats sportifs sont bons, malgré une élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France. En championnat en revanche, Marseille est bien placé pour être le dauphin du PSG à la fin de la saison, et ainsi faire une deuxième campagne de Ligue des Champions d'affilée.

«Difficile de se dire qu'on va gagner tous les matchs»

Dans un portrait réalisé par Le Parisien , Javier Ribalta a évoqué sa façon de voir les choses dans le football : « Je n’ai pas d’objectifs personnels. On travaille en groupe avec Pablo, Pedro (Iriondo) et Stéphane (Tessier) pour le club. Quand tu discutes avec des personnes d’expérience, c’est plus facile de prendre du recul pour avoir une vision stratégique. Si tu as un projet et des idées, tu dois être à distance des résultats immédiats. Il faut bien sûr en tenir compte mais c’est difficile de se dire qu’on va gagner tous les matchs. C’était le cas au début avec Igor Tudor par exemple. »

«J'espère faire de grandes choses avec Pablo et le club»