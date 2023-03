Fracassé à l’OM, son «QI foot» comparé à d’immenses flops

Thibault Morlain

Prêté par Arsenal cette saison, Nuno Tavares souffle le chaud et le froid du côté de l’OM. D'un côté, le Portugais marque les esprits grâce à ses facultés offensives, ce qui lui a d’ailleurs permis de marquer à plusieurs reprises. Mais à côté de cela, Tavares a beaucoup plus de mal défensivement et celui lui vaut d’ailleurs de grosses critiques.

Habitué à aller piocher à Arsenal dernièrement, l’OM a remis cela au mercato estival. Après William Saliba et Matteo Guendouzi, c’est Nuno Tavares qui a rejoint le club phocéen dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Débarqué pour venir occuper le couloir gauche en tant que piston, le Portugais a rapidement fait ses marques avec 3 buts lors de ses 4 premiers matchs à l’OM. Aujourd’hui, Tavares compte 6 réalisations, un joli total. Mais voilà que cela ne doit pas faire oublier ses lacunes défensives. Un point noir qui suscite de grosses critiques.

« C’est le QI foot de N’jie et Radonjic »

Pour Football Club de Marseille , le journaliste Nicolas Filhol a évoqué le cas Nuno Tavares. Et il s’est montré critique à l’égard du joueur de l’OM, n’hésitant pas à faire la comparaison avec deux flops du club phocéen : « Jean Charles de Bono disait : « Pour moi au dessus de 3 millions, je ne le prends pas ». Certains font des obsessions sur Balerdi. Mon obsession à moi c’est Tavares. Je trouve que c’est le QI foot de N’jie et Radonjic. Il fait des exploits, parce que physiquement et techniquement il peut faire des choses de dingue ».

« Il a des qualités mais il m’énerve »