Ça chauffe à l'OM, son calvaire se termine

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM a sorti le chéquier pour recruter Vitinha. Acheté à Braga pour 32M€, le Portugais est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Un titre honorifique qui ne lui garantit toutefois pas de jouer. En effet, depuis le début de la saison, Vitinha fréquente surtout le banc de touche. Un choix fort d'Igor Tudor qui pourrait toutefois donner de plus en plus de temps de jeu à Vitinha devant l'agacement d'Alexis Sanchez.

Ça a bougé à l'OM durant le mercato hivernal. Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha ont rejoint l'effectif d'Igor Tudor. A la recherche d'un numéro 9, Pablo Longoria a eu ce qu'il voulait en allant chercher le Portugais à Braga. Et pour cela, le président a mis le prix : 32M€. Un transfert record pour le club phocéen. Le fait est que pour le moment, Vitinha dispose d'un faible temps de jeu. Alors que pour Igor Tudor la solution aurait été de descendre d'un cran Alexis Sanchez pour faire jouer sa recrue en pointe, l'entraîneur de l'OM laisse le Chilien en 9. Mais voilà que cela pourrait changer pour les matchs à venir...

Fracassé à l'OM, révélation sur son transfert avorté https://t.co/l2KDev9dqq pic.twitter.com/DYfMaauOm7 — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« Je suis frustré »

Buteur à l'OM, Alexis Sanchez n'est toutefois pas un 9 de formation. Si le Chilien fait le travail à ce poste, il ne cache pas que cela commence à le frustrer. En effet, ce vendredi, en conférence de presse, l'ancien de l'Inter Milan a expliqué : « Parfois je suis frustré, j'aimerais avoir plus de ballons, mais j'essaie de faire ce que l'on veut de moi. C'est un poste assez nouveau, même si je jouais 9 au Barça, mais c'était il y a longtemps et avec des joueurs avec une grosse facilité technique. Je veux être utile, je veux la victoire, tout le temps. Même à l'entraînement je veux m'imposer ».

« Une possibilité »